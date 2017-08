10.08.2017 17:56 Karlsruhe Mann verstorben: 75-Jähriger in Maisfeld gefunden

Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Hinweise aus der Bevölkerung: Am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr wurde in einem Maisfeld nahe der Kiesgrube in Karlsruhe-Neureut ein 75-Jähriger in lebensbedrohlichem Zustand gefunden. Der Mann war nicht ansprechbar.