Die Majolika Karlsruhe soll erhalten bleiben! Aber wie? Die Karlsruher Fraktion der FDP wünscht sich Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Forschung (MWK) des Landes Baden-Württemberg, wie sie in einer Presseinformation erklärt.

"Die Majolika ist ein unverzichtbares Kulturgut mit musealem Charakter", sagt Tom Hoyem, kulturpolitischer Sprecher und Fraktionsvorsitzender der FDP im Karlsruher Gemeinderat. "Wirtschaftlich macht sie uns allerdings sehr zu schaffen", so Hoyem.

Thomas Hock, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP merkt weiter an: "In Zeiten der Haushaltsstabilisierung ist es kaum vermittelbar, warum in dieses Unternehmen Geld fließen soll, während in den Bereichen Kultur und Soziales die Einsparungen teilweise direkt auf die Betroffenen durchschlagen". Wenn die Majolika erhalten bleiben soll, so werde Hilfe vom Land Baden-Württemberg benötigt.

Das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Forschung (MWK) habe Fraktionen und Einzelstadträte in den vergangenen Wochen in Bezug auf den Haushaltsstabilisierungsprozess angeschrieben und darauf hingewiesen, dass das Karlsruher Sparverhalten an den Landesinstitutionen zwangsläufig zu gleich großen Kürzungen durch das Land führe.

Das Ministerium soll den Karlsruher Haushalt entlasten

"Da der Gemeinderat mit großer Mehrheit bereit war, diese Kürzungen vorzunehmen, wäre es nun am MWK seine tatsächliche "Liebe" zu den Karlsruher Institutionen zu unterstreichen.", meint Hock. Das MWK solle die eingesparte Summe nutzen, um die Majolika Manufaktur zu unterstützen und damit auch den Karlsruher Haushalt zu entlasten, "denn immerhin war dies einst eine staatliche Manufaktur!".

Die über 100jährige Geschichte der Majolika solle nicht einfach durch eine Abstimmung im Rat beendet werden, so Tom Hoyem. "Wir können nur an den Oberbürgermeister Dr. Mentrup appellieren: wenn unser Sparwille beim MWK zu Einsparungen führt, die im Landeshaushalt nicht nötig sind, dann holen Sie dieses Geld wieder nach Karlsruhe!"