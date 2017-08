12.12.2016 18:00 Florian Kaute Karlsruhe Made in Karlsruhe: So sieht die neue 5-Euro-Münze aus!

In Karlsruhe wurde am Montagmorgen eine neue Serie von 5-Euro-Münzen gestartet. Nachdem in diesem Jahr bereits eine 5-Euro-Münze mit blauem Rand in den Umlauf gebracht wurde, folgt im nächsten Jahr eine Münze mit rotem Rand. Und sie wird nicht die letzte Sonderprägung sein. ka-news war in der Münzprägeanstalt vor Ort.