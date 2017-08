Rund 200.000 Kilometer hat die Aero-Tram seit 2009 zurückgelegt zwischen Bad Herrenalb und dem nördlichen Landkreis. Ihre Aufgabe: Die Bahn sollte Schadstoffe in der Luft messen. Inzwischen ist sie zurück im Depot. Die SPD-Fraktion bittet nun bei der Stadtverwaltung um erste Ergebnisse.

Auf insgesamt 6228 Messfahrten auf den Linien S1 und S2 des KVV-Netzes hat die mit einem Instrumentenpaket ausgestattete Stadtbahn Daten zur Schadstoffkonzentration gesammelt. Nach Abschluss des Aero-Tram-Projekts steht den Wissenschaftlern des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung – Department Troposphäre (IMK-TRO) nun ein umfangreicher Datensatz zur Verfügung.

"Dieser hinsichtlich seiner Langfristigkeit einzigartige Datensatz ergibt wichtige Aussagen zur Luftbelastung in Abhängigkeit von Wetterbedingungen, Jahreszeiten und Verkehrsaufkommen, sowohl in der Innenstadt als auch in den betroffenen Stadtteilen", so SPD-Stadträtin Gisela Fischer.

Insbesondere die Konzentration von CO2, aber auch anderer Luftschadstoffe in Karlsruhe sind laut einer Pressemitteilung der Karlsruher SPD für die Stadtpolitik von großer Bedeutung. Die Sozialdemokraten erhoffen sich konkrete Maßnahmen.