Am Dienstagnachmittag konnten Beamte des Betrugsdezernats der Karlsruher Kriminalpolizei einen 71-jährigen Mann festnehmen. Wie die Polizei berichtet, wird dem Mann vorgeworfen, mit einer vermutlich international agierenden Betrügerbande, mit sogenannten "Love Scammern," zusammengearbeitet zu haben.

Die Täter, die nach Aussage der Karlsruher Polizei meist im Ausland sitzen, tummeln sich in der Regel in kostenlosen Dating-Portalen und suchen dort gezielt Kontakt zu überwiegend weiblichen Personen. Im vorliegenden Fall hatte das Opfer im Juni über den Chatdienst Skype Kontakt zu einem angeblichen US-Soldaten. Dieser habe ihr vorgegaukelt, 500.000 US-Dollar als Belohnung für seine gute Arbeit bekommen zu haben.

"Er machte der Geschädigten weiß, ihr das Geld per Paket zukommen zu lassen. Für Zoll, Steuer und sonstige Auslagen, so verlangte der vermeintliche Soldat, sollte sie aber verschiedene Geldsummen überweisen, damit das Paket zugestellt werden könne. Hingehalten durch Versprechungen und Liebesbeteuerungen überwies die Frau im Laufe der Zeit mehrere zehntausend Euro an verschiedene Empfänger", berichtet die Polizei.

Als der Frau Zweifel kamen, schaltete sie die Polizei ein. Die Frau hielt Kontakt zu dem Mann und stellte ihm einen weiteren hohen Geldbetrag in Aussicht. Allerdings bestand sie auf ein persönliches Treffen, das dann auch tatsächlich im Karlsruher Raum stattfand. Dabei wurden der 71-jährige Tatverdächtige und sein 50-jähriger Begleiter festgenommen. Da der Mann nach Polizeiangaben nur spärliche Angaben macht, liegen die Umstände der Tat und seine genaue Tatbeteiligung noch im Dunkeln. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.