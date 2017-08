Auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord kam es am Freitagmorgen auf Höhe Weingarten zu einem Unfall. Mehrere Fahrstreifen mussten gesperrt werden.

Wie die Polizei im Gespräch mit ka-news angibt, hatte ein Lkw an dieser Stelle ein Rad verloren. Eine Autofahrerin sei dann über dieses Rad gefahren, teilt die Polizei mit. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen mussten gesperrt werden.

Aktualisierung, 13.55 Uhr:

In einer Pressemitteilung informiert die Karlsruher Polizei über den Hergang des Unfalls auf der A5 auf Höhe Weingarten. Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei löste sich zunächst kurz vor 6 Uhr an einem Silozug, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, an einem Rad des Aufliegers die Reifenlauffläche und blieb auf der linken Fahrspur liegen.

Eine nachfolgende 34-Jährige fuhr mit ihrem Auto dann über die Reifenteile. Ihr 'Wagen fuhr anschließend nach rechts quer über die gesamte dreispurige Fahrbahn in die Leitplanken, wurde von dort abgewiesen und kam auf der mittleren Spur zum Stehen. "Die Autofahrerin kam unter Einsatz zweier Rettungsteams nach der Erstversorgung wegen des Verdachts auf ein Schleudertrauma zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus", so die Polizei.

Der rechte und der mittlere Fahrstreifen mussten bis zur Räumung der Unfallstelle bis kurz vor 8 Uhr gesperrt bleiben. Unterdessen staute sich der Fahrzeugverkehr nach Aussage der Polizei zeitweilig bis auf einer Länge von zwölf Kilometer. Insgesamt entstand Sachschaden von geschätzten 7.200 Euro.

