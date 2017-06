Lkw fährt in Auto: Schwerverletzter bei Unfall in Bretten

Ein Lastwagen-Fahrer hat am Donnerstagmorgen ein an der Ampel haltendes Auto übersehen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein schwerverletzter Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind nach Polizei-Angaben die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen am Alexanderplatz in Bretten. Ein 49-Jähriger war nach ersten Ermittlungen der Beamten gegen 9.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der B35 in Richtung Maulbronn unterwegs. An der Ampel bremste seinen Pkw ab, als diese von Grün auf Gelblicht umschaltete.

Ein nachfolgender 64-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug auf den Mercedes auf. Mit einem Rettungswagen wurde der schwerverletzte Autofahrer in eine Klinik verbracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug-Fahrer wurde leicht verletzt.