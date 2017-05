Lenkrad und Navi weg: BMW in der Oststadt aufgebrochen

Wieder hat es einen BMW-Besitzer getroffen: Wie die Karlsruher Polizei berichtet, waren sein Fahrzeug in der Nacht zum Freitag das Ziel von Autoaufbrechern.

Laut Pressemitteilung der Polizei schlugen die Täter zwischen 20 und 4.20 Uhr an einem in der Hölderlinstraße abgestellten Fahrzeug der 5er-Serie die hintere Dreiecksscheibe ein. Danach bauten sie das Lenkrad, die Armaturen samt Tachometer wie auch das Navigationsgerät aus und verschwanden damit in unbekannte Richtung. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird von den Ermittlern unter der Telefonnummer 666-3211 um seine Meldung beim Polizeirevier Oststadt gebeten.