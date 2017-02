Leichtes Spiel für Autodiebe in Karlsruhe: So einfach geht Kriminalität 2.0

In Karlsruhe gibt es seit kurzer Zeit eine neue Diebesmasche: Autos mit funkgesteuerten Schlüsseln, meist sehr teuer in der Anschaffung, werden in kürzester Zeit und ohne viel Aufsehen geklaut. Die Diebe nutzen die neue Schlüsseltechnik aus, um das Auto mit "Funkwellen-Verlängerern" zu öffnen und dann davon zu fahren. ka-news hat nachgefragt, wie so etwas möglich ist.

Es begannen am 7. Januar dieses Jahr. An diesem Tag nahm die Karlsruher Polizei in Malsch den ersten Fall eines Autodiebstahls auf. Das Besondere: Der oder die Diebe sind einfach in das schlüssellose Fahrzeug eingestiegen und davon gefahren.

Seither sind allein seit Anfang des Jahres 13 Fahrzeuge auf ähnliche Art im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe entwendet worden. Alle Autos waren mit dem sogenannten "Keyless Go System" ausgestattet. Und genau dieses System ist es, welches den Dieben die Tat vereinfacht. Denn das Einschlagen der Scheibe und Kurzschließen des Autos ist dabei nicht mehr notwendig.

In sekundenschnelle das Auto geklaut

Es ist eine Straftat, die so nicht nur in Karlsruhe immer häufiger vorkommt. Das bestätigt auch Udo Hagemann, Geschäftsführer bei Bundpol Security Systems, einer Entwicklungsgesellschaft die im Auftrag von Behörden Sicherheitsmängel aufdeckt. "Wir kamen wie die Jungfrau zum Kind: Plötzlich verschwanden immer mehr schlüssellose Autos." Seither untersucht er die Diebstahlfälle.

Das Öffnen, der meist hochwertigen Fahrzeuge, findet in nur wenigen Sekunden statt. Ein "Funkwelle-Verlängerer", ein Gerät, welches etwa die Größe einer Laptoptasche hat, wird in der Nähe des Schlüssels positioniert. Ein weiteres Gerät in der Nähe des Autos.

Betätigt der Täter nun den Autotürgriff, sucht das Fahrzeug per Signal nach dem Schlüssel in der nähren Umgebung. Dieses Signal wird vom "Funkwellen-Verlängerer" aufgenommen und zum entfernten Schlüssel geleitet, der wieder das Signal zum Öffnen und Motorstarten gibt. "Das ganze geht ganz schnell," so Hagemann.

Mit der Schlüsselkopie ist es ein funktionstüchtiges Auto

Das Auto kann dann, auch ohne Schlüssel, weggefahren werden. Nur falls das Auto ausgeht, haben die Diebe ein Problem. Denn für ein erneutes Starten ist der Schlüssel nötig. "Wenn ein Fahrzeug mit laufendem Motor an der Tankstelle steht, ist das schon etwas verdächtig", so eine Sprecherin der Karlsruher Polizei. "Dann sicherheitshalber mal die Polizei rufen, die die Angelegenheit prüfen kann."

Das ist ein Problem, für das die Ganoven laut Hagemann mittlerweile auch eine Lösung haben. Mit eine weiteren Gerät könne ein neuer Schlüssel auf das Auto angelernt werden. Dadurch kann das Fahrzeug ganz normal auf- und abgeschlossen und auch gestartet werden.

Trotz steigender Fallzahlen scheint sich die Autoindustrie nicht zu rühren. Hagemann habe bereits mit allen Herstellern Kontakt aufgenommen. Aber handeln könne oder wolle man bisher nicht. "Von einem Hersteller habe ich sogar die Antwort bekommen, dass das ja ein Problem des Kunden und nicht des Autobauers sei", so Hagemann.