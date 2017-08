Die Läuferin Jana Reichert hat bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft der U-20 einen Spitzenplatz erreicht. Zum Erfolg gratuliert auch die Stadt Karlsruhe.

In einer Pressemitteilung gratuliert Karlsruhes Erster Bürgermeister Wolfram Jäger in Vertretung von Oberbürgermeister Frank Mentrup der ersten Vorsitzenden der LG Region Karlsruhe, Angelika Solibieda: "Die Athletin der LG Region Karlsruhe wurde ihrer Favoritenrolle über die 800 Meter Distanz gerecht und konnte in Ulm mit dem ersten Platz überzeugen. Mit einer sensationellen Zeit von 2:05,53 Minuten gewann sie den letzten Wettkampf der Saison im Alleingang." Diese beeindruckende Leistung würdige zum einen das bemerkenswerte sportliche Können der Abiturientin "sowie die beispielhafte Vereinsarbeit der LG Region Karlsruhe".