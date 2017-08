Die Sperrung der Ebertstraße wird länger dauern, als es ursprünglich geplant war. Grund hierfür sind Reparaturarbeiten an einer Fernwärmeleitung. Während der Baumaßnahme wurde an der Leitung ein Leck entdeckt, das nun abgedichtet werden muss. Dafür ist eine Änderung des Bauablaufs nötig. Statt wie geplant nur bis zum 22. August wird die aktuelle Verkehrsführung daher bis 22. September aufrechterhalten.

Derzeit treffen die die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice Vorbereitungen zum Schließen der Leckage, die bisher nur provisorisch behoben werden konnte. Ursprünglich war geplant, dass der Verkehr ab dem 22. August wieder auf den Fahrbahnen der nördlichen Ebertstraße zwischen Beiertheimer Allee und Barbarossaplatz rollen kann.

Die entsprechenden Baumaßnahmen sind auch wie geplant weitestgehend abgeschlossen. Da sich das Leitungsleck jedoch in unmittelbarer Nähe zum angrenzenden Baufeld und den Gleisanlagen befindet, muss der Bauablauf umgestellt werden, teilen die Verkehrsbetriebe in einer Pressemeldung mit.

Die Bautätigkeiten finden in der Regel von 7 bis 20 Uhr statt. Der Einbau der Haltestellenvorderkante und die Abdichtung der Fußgängerunterführung können jedoch nur abends und nachts ausgeführt werden. Die erste Nachtschicht beginnt am 30. August und dauert bis 2. September, 1 Uhr. Die zweite, längere Nachtschicht-Periode beginnt am 5. September und endet am 17. September, 1 Uhr. An Wochenenden finden keine Arbeiten statt.

Karolingerstraße wird für den Verkehr am 28. August freigegeben

Die Nordfahrbahn der Ebertstraße wird somit erst wieder am 23. September freigegeben. Die Karlstraße, Beiertheimer Allee (Anliegerfahrbahn) und die Kurfürstenstraße bleiben bis dahin als Sackgasse bestehen. Deutlich früher, ab 28. August, für den Verkehr freigegeben wird hingegen die Karolingerstraße.

Aufgrund der Arbeiten auf der Südseite der Ebertstraße wird der Verkehr dort weiterhin auch einstreifig geführt. Die Parkstreifen entlang der Straße stehen nach wie vor nicht zur Verfügung. Am letzten Augustwochenende wird die Fahrbahndeckschicht auf der Südfahrbahn hergestellt. In diesem Zeitraum ist das Befahren der Ebertstraße zwischen Karlstraße und Albtalbahnhof nicht möglich.

Haltestelle in der Ebertstraße wird für fünf Wochen aufgehoben

Im Zuge der verlängerten Baumaßnahmen in der Ebertstraße wird auch der Nahverkehr an die neue Situation angepasst. Die Haltestelle Ebertstraße in Fahrtrichtung Kolpingplatz und ZKM wird für den Bahnverkehr ab Montag, 29. August, für fünf Wochen aufgehoben.

Der Busverkehr wird ab diesem Zeitpunkt bis Anfang Oktober über die Straße geführt und die Haltestelle an den Fahrbahnrand verlegt. Die Busse in Fahrtrichtung Hauptbahnhof nutzen – wie bereits auch schon in den vergangenen Wochen – die Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand.

Verkehrsbetriebe Karlsruhe bessern Schäden auf Fahrbahndecke aus

Zusätzlich werden die VBK im September auf der Karlstraße im Bereich zwischen der Ebertstraße und Welfenstraße Schäden auf der Fahrbahndecke beseitigen. Die Arbeiten hierfür beginnen am Samstag, 17. September, um 7 Uhr und werden am Sonntag, 18. September, gegen 18 Uhr abgeschlossen – die Arbeiten finden nur tagsüber statt.

Busse und Bahnen fahren während der Instandsetzungsarbeiten bis Montagmorgen, 19. Steptember, nicht über die Haltestelle Kolpingplatz. Die Buslinie 55 wird ab der Haltestelle Lorenzstraße/ZKM über die Haltestelle Welfenstraße zur Ebertstraße umgeleitet. Die Bahnlinien 3 und 4 fahren ab der Haltestelle Mathystraße über das ZKM zur Ebertstraße.