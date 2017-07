vor 2 Stunden Karlsruhe Lebensgefahr nach Unfall: 59-Jähriger in Baugrube verschüttet

Ein 59-jähriger Bauarbeiter wurde am heutigen Mittwoch in Malsch schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in einer Baugrube verschüttet worden. Der 59-Jährige schwebt in Lebensgefahr.