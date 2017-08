06.03.2017 19:40 Karlsruhe Laptop und Schlüssel geklaut: Einbrecher plündern Wohnung in der Oststadt

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet.