vor 3 Stunden Karlsruhe Lärmschutzwand für Stupferich: Baustelle bringt Verkehrsbehinderung

In Stupferich entsteht eine neue Lärmschutzwand- und zwar im Erschließungsgebiet "An der Klam/Illwig". Am 7. September soll der Bau starten und voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern. In dieser Zeit wird der Verkehr zeitweise einspurig geführt, wie die Stadt ankündigt.