Ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Auto-Brand auf der B10 kurz vor der Rheinbrücke. Das Auto einer 59-Jährigen begann kurz vor der Rheinbrücke zu qualmen und ging später in Flammen auf.

Die 59-jährige Fahrerin war den Aussagen der Polizei nach gegen 15.15 Uhr mit ihrem Ford auf der B 10 in Richtung Pfalz unterwegs. Kurz vor der Rheinbrücke verlor das Auto plötzlich an Leistung und wurde langsamer. "Die Frau konnte den jetzt qualmenden Wagen noch auf die rechte Fahrspur lenken, als dieser plötzlich Feuer fing. Unbeschadet konnte sich die 59-Jährige ins Freie retten," so die Polizei in einem Bericht an die Presse.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Auto aus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B10 in Richtung Pfalz kurzzeitig voll gesperrt werden. Ab 16.15 Uhr standen wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Der rechte Fahrstreifen war wegen Reinigungsarbeiten noch bis zirka 18 Uhr gesperrt.