Von Dienstag, 6., bis Freitag, 9. Juni, steigt im Otto-Dullenkopf-Park das "KiX – Kulturfestival der Kinder". An allen vier Tagen erwarten die Veranstalter rund 2.000 Kinder und Jugendliche.

In der ersten Woche der Pfingstferien haben Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren von Dienstag bis Freitag die Möglichkeit täglich zwischen 10 und 15.30 Uhr in Karlsruhe gemeinsam mit Künstlern zu experimentieren und etwas zu erschaffen. Dazu gehört "das Finden, Erfinden und Spielen von Geschichten, das Erklingen lassen und Verarbeiten von Tönen zu Musik. Aus Pinselstrichen entstehen Gemälde und aus gemeinsamer Sprache Theaterstücke.", so die Veranstalter.

Außerdem gibt es Möglichkeiten zum handwerklichen Arbeiten in verschiedenen Werkstätten und vieles mehr. Außgerichtet wird das Kix vom Kulturamt der Stadt Karlsruhe, gemeinsam mit dem Stadtjugendausschuss. Zu der Veranstaltung werden an allen vier Tagen rund 2.000 Kinder und Jugendliche erwartet. Am Freitagnachmittag sollen dann auf dem gesamten Parkgelände die von den Kindern gestaltenen Werke für Freunde und Familie ausgestellt werden.