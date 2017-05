Kult-Fraktion warnt vor Angstmache: "In Karlsruhe gibt es keine Bronx!"

Populismus boomt - davon ist die Kult-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat überzeugt. Mit einem überspitzten Antrag bei der Haushaltsdebatte will die Fraktion nach eigener Aussage auf vermeintliche "Scheinlösungsvorschläge" anderer Parteien aufmerksam machen.

"Politik ist aber nie einfach. Auf vielschichtige Fragen müssen wir vielschichtige Antworten finden", so Lüppo Cramer, Vorsitzender der Kult-Fraktion. Auch in Karlsruhe werde momentan eine Scheinlösung angeboten für ein komplexes Problem: Dass viele Bürger sich nicht mehr sicher fühlen und dass bestimmte Delikte zunehmen. Manche Politiker wollten daher den kommunalen Ordnungsdienst (KOD) ausbauen.

"In Karlsruhe wird eine Drohkulisse aufgebaut"

"Die allermeisten Straftaten wie Einbruch, Diebstahl oder Überfälle können die städtischen Ordnungshüter aber gar nicht verhindern oder verfolgen, auch nicht mit mehr Personal", stellt Cramer fest, "sie sind weder dafür ausgebildet noch zuständig."

In der Pressemitteilung seiner Fraktion zieht Cramer das Beispiel Mannheim heran. Hier habe man den KOD seit Jahren ausgebaut. "Das Ergebnis: nicht weniger Kriminalität und keine Verbesserungen beim Sicherheitsgefühl der Bürger", so die Kult-Fraktion. Dass Aufrüsten nicht helfe, sondern eine vertiefende Analyse der Sicherheitssituation wichtig sei, darin sieht sich die Kult-Fraktion mit dem Karlsruher Kripochef Thomas Rüttler einig.

Dieser habe in der vergangenen Sitzung des Hauptausschusses davor gewarnt, die Kriminalitätslage in Karlsruhe schlecht zu reden. "In Karlsruhe gibt es keinen Stadtteil wie die Bronx, auch wenn manche Stadträte Ähnliches behaupten", macht Cramer deutlich.

"In Karlsruhe wird eine künstliche Drohkulisse aufgebaut, insbesondere von politischen Kräften wie der AfD und der Allianz für mehr Unsicherheit, wie ich das seltsame Bündnis der beiden Stadträte Wenzel und Schmitt nenne", warnt Kult-Stadtrat Max Braun.

Sozialarbeiter und Nightliner statt KOD

Um eine vertiefte Diskussion über das Thema anzustoßen, hat die Kult nach eigenen Angaben einen provozierenden Antrag zum Doppelhaushalt gestellt: 800 zusätzliche Stellen beim KOD, eine verbesserte Ausrüstung mit Schlagstöcken und Helmen, Nachtarbeit im Schichtbetrieb.

"Das mussten wir überspitzen", erklärt Cramer. Für die Kult-Fraktion steht fest: Die objektive Sicherheit in der Stadt ließe sich besser durch den Ausbau der Straßensozialarbeit an Brennpunkten oder den Erhalt der Nightliner verbessern.