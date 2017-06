Küche fängt Feuer: Seniorin bei Brand in Südweststadt verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Küchenbrand im zweiten Obergeschoss eines 14-geschossigen Hochhauses in der Karlsruher Welfenstraße. Die Ursache des Brandes: offenbar eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatten sich Papierstücke nahe der Herdplatte entzündet. Das Feuer griff daraufhin auf die Einbauküche über. "Die 75 Jahre alte Bewohnerin verständigte nach Erkennen des Geschehens sofort die Feuerwehr, welche den Küchenbrand rasch löschen konnte", berichtet die Polizei.

Durch die Rauchentwicklung in der Wohnung erlitt die Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung und musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Eine Hausbewohnerin erlitt einen leichten Schock und wurde vor Ort ärztlich betreut. In der Küche entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Weitere Bereiche der Wohnung oder andere Gebäudeteile waren vom Feuer nicht betroffen.