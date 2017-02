"Kräftmessen in drei Akten": Anmeldung für Rheinstettener Triathlon startet

Die Online-Anmeldungen für den Rheinstetten Triathlon starten am 19. Februar um 20.00 Uhr. Wer mitmachen möchte, sollte diesen ersten Startschuss nicht verpassen, verrät der Veranstalter. Die Plätze für das Sportereignis seien immer schnell vergeben.

Der Triathlon findet am Sonntag, 16. Juli mit 250 Einzelstartern und 50 Staffelmannschaften in Rheinstetten statt. Gerade auch für Einsteiger, die diese Sportart kennenlernen möchten, sei der Triathlon gut geeignet, erklärt der Veranstalter. Bei der 12. Auflage der Veranstaltung gibt es speziell für sogenannte Triathlon-Rookies, also Erstteilnehmer, ein Vorbereitungstraining mit erfahrenen Trainern.

Gestartet wird am westlichen Ufer des Epplesees. Von dort müssen zunächst 400 Meter geschwommen werden, bevor 17 Kilometer mit dem Fahrrad zu bewältigen sind. Das Radfahren findet überwiegend rund um das Messegelände sowie auf der Kreisstraße zwischen dem Stadtteil Forchheim und dem Messekreisel statt. Auch in diesem Jahr können Sportler in einer Staffel starten, je ein Teilnehmer übernimmt die Disziplin Schwimmen, Radfahren oder Laufen.

Den Abschluss des Sportereignisses bildet der fünf Kilometer Lauf. Außerdem gibt es auch 2017 den Rheinstetten Jugendtriathlon. Dabei werden 50 Jugendliche, im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, von Rheinstettens Stadtoberhaupt Sebastian Schrempp, auf eine verkürzte Streckenführung geschickt.