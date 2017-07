vor 3 Stunden Karlsruhe Kontrolle auf A5 und A8: Polizei nimmt Raser ins Visier

Am Sonntagmorgen hatten es Beamte des Video- und Messdienstes der Karlsruher Verkehrspolizeidirektion auf der A5 und der A8 auf Raser abgesehen. Dabei waren die Ermittler auch mit einem zivilen Videofahrzeug unterwegs. So mancher Autofahrer war an diesem Morgen deutlich zu schnell unterwegs.