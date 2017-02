07.06.2016 06:00 Florian Kaute Karlsruhe Kommen 2017 hunderte Neonazis nach Karlsruhe?

Am vergangenen Wochenende sind rund 900 Neonazis in Dortmund auf die Straße gegangen und haben unter dem Motto "Tag der deutschen Zukunft" demonstriert. Ein Bild, welches sich nächstes Jahr auch in Karlsruhe zeigen könnte? Das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe gibt in einer Pressemeldung an, dass der der nächste "Tag der deutschen Zukunft" in Karlsruhe stattfinden soll.