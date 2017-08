Markenware zu einem Spottpreis: Bei dieser Aussage werden die Schnäppchenjäger aufmerksam. Doch die Polizei warnt: günstige und namenhafte Produkte, die Unbekannte aus dem Kofferraum heraus verkaufen, stellen sich oft als Schrott heraus. Die Masche ist schon alt, aber noch immer aktuell.

"Wo geht es denn bitte zum nächsten Flughafen? Ich bin fremd hier und komme gerade von einer Messe zurück. Im Wagen habe ich noch geringe Restbestände an hochwertigen Kochtöpfen, Bestecken und Messern. Die kann ich Ihnen weit unter Preis anbieten" - mit dieser oder ähnlichen Geschichten sprechen Gauner schon seit Jahren Frauen und Männer auf Kundenparkplätzen in ganz Deutschland an.

"Durch das überzeugende Auftreten der Täter und eine Aufmachung der angebotenen Waren, die der von namhaften Herstellern nahe kommt, lassen die Angesprochenen schließlich alle Bedenken fahren und schreiten zum Kauf aus dem Kofferraum", beschreibt die Polizei. Dass sie betrogen wurden und das vermeintliche Schnäppchen gerade einmal Schrottwert besitze, erkennen die Käufer regelmäßig erst im Nachhinein.

Erst später zeigt sich: die Ware ist minderwertig

In der vergangenen Woche ist ein Mann aus Muggensturm auf einem Firmenparkplatz in Malsch einem solchen Betrüger aufgesessen. "Der im Kochen eher unbedarfte Mann hatte sich von dem Verkäufer und einem mit drei bekannten Buchstaben versehenen Topf-Set blenden lassen und dieses für 'nur' 400 Euro erstanden", gibt die Polizei in einer Pressemeldung an. Nachdem die Ehefrau zu Hause die minderwertige Qualität erkannt hatte, wurde die Polizei eingeschaltet. Doch war der Betrüger längst über alle Berge.

Der aktuelle Fall ist der zwölfte dieser Art, der bei den Dienststellen des Polizeipräsidiums Karlsruhe in diesem Jahr angezeigt wurde. Zwar waren die Gauner nur in der Hälfte erfolgreich; doch dürfte die Dunkelziffer hoch sein. Weitere solche Betrügereien wurden aus dem schwäbischen Raum und Rheinland-Pfalz gemeldet.

Die Polizei warnt daher noch einmal nachdrücklich vor Käufen am Kofferraum. Wer auf die beschriebene oder ähnliche Art und Weise angesprochen wird, sollte das "günstige" Angebot dankend ablehnen und unter der Nummer 110 die Polizei verständigen.