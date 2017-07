Musikliebhaber können sich auch dieses Jahr wieder auf ein besonderes Musik-Erlebnis unter freiem Himmel freuen. Am kommenden Sonntag, 16. Juli, laden die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und das SWR Studio Karlsruhe zusammen mit dem Polizeimusikkorps Karlsruhe wieder zum "Klingenden Turmberg" ein.

"Bei der Open-Air-Veranstaltung präsentiert Deutschlands größtes Polizeiorchester von 11 bis 13 Uhr bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Musikprogramm", versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Nach dem Motto "die Mischung macht's" sind mehrere Musikrichtungen beim "Klingenden Turmberg" vertreten.

Hierzu zählen unter anderem Bigband-Sound, Jazz-Klänge, Country und traditionelle Marsch-Musik. Für musikalische Vielfalt sorgen beim gemeinsamen Auftritt mit dem Polizeimusikkorps auch die beiden Sängerinnen Claudia Pontes und Susanne Kunzweiler. Sie haben bekannte Schlager von Connie Francis oder Musicalmelodien aus "Evita" mit im Repertoire.

Auch der Sänger Toni Bergsch ist am Sonntag wieder mit von der Partie. In bewährtem Wechsel werden die zudem auch Musiker mit den badischen Mundartautoren Else Gorenflo aus Stutensee-Friedrichstal und Hermann Dischinger aus Östringen agieren. Die Open-Air-Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.