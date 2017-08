Klimaschutz in Karlsruhe: CO2-Emissionen gesenkt

Auf dem Weg zur klimaneutralen Großstadt ist Karlsruhe nach eigener Aussage in den vergangenen drei Jahren ein gutes Stück weitergekommen. Um die selbst gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen, seien aber zusätzliche Anstrengungen notwendig.

Zu diesem Ergebnis kommt der vierte Fortschrittsbericht "Klimaschutz in Karlsruhe". Karlsruhe engagiert sich nach eigenen Angaben in vielen Bereichen im Klimaschutz, treibt Effizienzmaßnamen in eigenen Liegenschaften mit Hilfe eines verwaltungsinternen Klimaschutzfonds voran oder hat Beratungs- und Fördermöglichkeiten zum Energiesparen ausgebaut.

Rückgang um 18 Prozent

Diese Bandbreite mache sich in der städtischen Energie- und Treibhausgas-Bilanz bemerkbar: Nach der neuen Berechnung bis einschließlich 2015 konnten nach Angaben der Stadt die CO2-Emissionen von ursprünglich 3,1 Millionen Tonnen im Jahr 2007 auf knapp 2,6 Millionen Tonnen reduziert werden, was einen Rückgang von rund 18 Prozent bedeute.

Damit liege Karlsruhe derzeit noch innerhalb des selbst gesteckten sogenannten "2-2-2"-Zielrahmens, welcher bis 2020 eine jährliche Minderung von rund zwei Prozent beim Endenergieverbrauch und bei den CO2-Emisionen vorsieht.

Erfolge verbuchen kann Karlsruhe, wie dies aus einer Pressemeldung hervorgeht, auch beim Ausbau erneuerbarer Energien: Bei der Stromerzeugung sei die angestrebte Verdopplung bis 2020 nicht zuletzt aufgrund des Photovoltaikbooms der letzten Jahre bereits erreicht, bei der regenerativen Wärmeerzeugung soll es ebenfalls gut aussehen.

Energieverbrauch kann nicht mithalten

Einen Wermutstropfen bilanzierten die beauftragten Experten des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg allerdings bei der Senkung des Energieverbrauchs. Trotz eines leichten Rückgangs in den Vorjahren sank der Energieverbrauch insgesamt von ursprünglich 9.100 Gigawattstunden (GWh) im Jahr 2007 auf lediglich 8.324 GWh in 2015 und damit um knapp neun Prozent.

Bürgermeister Klaus Stapf ist sich sicher, dass das selbst gesetzte Ziel verfehlt wird. Auch die weitere Senkung der CO2-Emissionen bis 2020 gilt für ihn als nicht leicht zu erzielen. "Insgesamt betrachtet ist die Erreichung bei drei von vier Zielen gut, wobei die zugrunde liegende Datenqualität eher eine Tendenzbetrachtung als präzise Werte zulässt", so Stapf.

Fortschreiben der Klimaschutzkonzeption

Nach rund acht Jahren Laufzeit hält der Umweltbürgermeister eine Fortschreibung der Karlsruher Klimaschutzkonzeption für angebracht. Dies war auch Thema im Klimaschutzbeirat, wo zwar die Breite der Aktivitäten auf lobende Zustimmung stieß, aber insgesamt eine stärkere Konzentration auf Maßnahmen mit hoher Verbrauchs- und Emissionsminderung angeraten wurde.

Als Herausforderung sehen es die Beiratsmitglieder, insbesondere Unternehmen für Energiesparmaßnahmen zu motivieren, etwa durch die Etablierung neuer Energieeffizienz-Netzwerke oder spezielle Beratungsinitiativen. Weitere Schwerpunkte müssten nach Angaben der Stadt die Steigerung der Sanierungsrate im Gebäudebestand und die notwendige Erschließung neuen Wohnraums unter weitgehender Reduzierung des Energiebedarfs sein.