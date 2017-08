Wie viele Kindergartenplätze werden in Karlsruhe benötigt? Die Ermittlung und Vergabe des Betreuungsangebotes sollte mit Einführung der Software "SmartKita" 2014 verbessert werden - doch das Gegenteil ist der Fall.

Eigentlich sollte durch das 2014 eingeführte System "SmartKita" der Bedarf optimal berechnet werden. Drei Jahre später müssen sich die Verantwortlichen eingestehen: Die Software hat erhebliche Nachteile bei der statistischen Auswertung. Die Stadt muss für die Planung der Kindergartenplätze auf weitere städtische Daten zurückgreifen - Schätzungen statt genauer Zahlen.

Stadt muss schätzen

10.183 Kinder hatten zum Stichtag am 1. März 2017 in Karlsruhe einen Platz in einer Kindertagesstätte. 10.685 Plätze umfasst das städtische Betreuungsangebot - damit bleiben aktuell rund 500 Plätze unbesetzt, möchte man meinen. Doch dieser Schluss ist falsch: Trotz eines vermeintlichen Überschusses von 500 Plätzen erhält nicht jedes Kind ein Betreuungsangebot. Die Ursache liegt in der aktuellen Software begründet.

Zum 30. Juni 2016 waren 34,8 Prozent der Kinder unter drei Jahren mit einem Platz versorgt. Bei den Kindern über drei Jahren waren es 89,5 Prozent der Kinder. Diese Zahlen hat die Stadt aus aktuellen Bevölkerungsdaten ausgewertet. Die Software "SmartKita" kann diese Daten nicht liefern. Unklar bleibt, wie die Belegungsquote für das Jahr 2017 aussieht - die Bevölkerungsdaten sind noch in der Erhebung.

Mangelhaftes System "SmartKita"

Wer in Karlsruhe einen Kindergartenplatz für seinen Nachwuchs beanspruchen möchte, kann online das Such- und Anmeldesystem "SmartKita" nutzen. Dieses beinhaltet alle Einrichtungen in Karlsruhe - mit Ausnahme privater Tagesmütter. Hier können Eltern mit Wohnsitz im Stadtkreis Karlsruhe ihren Bedarf ankündigen.

Seit der Inbetriebnahme im Januar 2014 hat das System nach Angaben der Stadt 15.678 Kinder von 13.789 Nutzern registriert. Gerade einmal 695 Personen haben die Anmeldung nicht selbst vorgenommen und sich dafür direkt an eine Kita oder den Support für das Portal beim Sozial- und Jugendamt gewendet. Die überwiegende Mehrheit scheint also mit dem Portal klar zu kommen.

Fehlende Statistiken

Trotz Online-Registrierung ist unklar, wie viele Kinder auf einen Betreuungsplatz warten müssen. " Mit der Jahresstatistik für Kindertageseinrichtungen wird nicht erfasst, wie viele Kinder nicht versorgt sind. Auch andere Datenquellen, wie beispielsweise das Kita-Portal lassen hierzu keine verlässliche Auskunft zu ", beschreibt die zuständige Behörde.

Grund dafür ist unter anderem, dass keine Bereinigung der Warteliste durchführt wird. So werden derzeit die Kinder von der Warteliste genommen, wenn ein Anmeldeprozess abgeschlossen ist, also ein schriftlich geschlossener Vertrag im System der Kindergartenleitung eingetragen wird.

Wechsel oder frühzeitige Abgänge aus der Kindertageseinrichtung werden im System nicht erfasst - Neuanmeldungen nicht mit bereits existierenden Daten abgeglichen. Hinzu kommt, dass Kinder bereits vor der Geburt für einen Platz registriert werden können.

Stadt sucht nach neuer Software

Jetzt soll das ungenügende System "SmartKita" von einer neuen Software abgelöst werden - zum einen aufgrund der mangelhaften statistischen Auswertung. Zum anderen, weil das Entwicklungsunternehmen den Vertrieb eingestellt und den Supportvertrag gekündigt hat.

"Ziel ist es, für Kinder über drei Jahren eine Vollversorgung herzustellen und für Kinder unter drei Jahren eine Versorgungsquote von 46 Prozent zu erreichen, wie es die Elternbefragung zum U3-Betreuungsbedarf aus dem Jahr 2012 ergeben hat", heißt vonseiten der Stadt.

Ausschreibung gestartet

Man suche nach einem "fertigen, marktgängigen Softwareprodukt nach aktuellem Stand der Technik für das Karlsruher Anforderungsprofil". In der vergangenen Sitzung des Karlsruher Gemeinderats stellte die CDU- und Grünen-Fraktion den Antrag, bereits bestehende Software-Lösungen - noch vor einer eigenen Ausschreibung - gegenüber zustellen. Eine Liste mit möglichen Vorschlägen liefern die Stadträte gleich mit.

Doch wie die Stadt in einer Stellungnahme angibt, ist das Verfahren dann doch nicht so einfach: Eine solche Gegenüberstellung käme aus Sicht der Verwaltung einem Ausschreibungsverfahren gleich. "Das im vorliegenden Antrag geforderte Herausgreifen einiger Anwendungen wäre willkürlich und mit wettbewerbs- und vergaberechtlichen Vorschriften nicht vereinbar", heißt es weiter. Daher wolle man an einer formalen Ausschreibung festhalten.