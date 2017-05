Sollte Karlsruhe keine Schausteller mehr zur Mess' und anderen Jahrmärkten zulassen, wenn sie lebende Tiere ausstellen? Das zumindest fordern die Karlsruher Grünen in einem Antrag. Die Stadtverwaltung sieht bei diesem Vorschlag allerdings so einige Probleme.

Die Forderung der Grünen Gemeinderatsfraktion ist klar: Schluss mit Tieren bei der Karlsruher Mess' und anderen Jahrmärkten in der Fächerstadt! Mit einem Antrag wollen die Karlsruher Stadträte erreichen, dass künftig keine Schaustellerbetriebe mehr mit lebenden Tieren zugelassen werden.

Grüne verweisen auf Leid der Tiere

Die Fraktion verweist in ihrem Antrag darauf, dass solche Attraktionen immer mehr in die Kritik geraten wären - so auch in Karlsruhe. "Bei 'Ponyreitbahnen' wird durch das stupide Laufen im Kreis ein Bild des Pferdes vermittelt, das heute nicht mehr zeitgemäß ist", so die Kritik der Karlsruher Grünen.

Nicht besser verhalte es sich "Tierattraktionen mit Mäusen". "Hier werden die Tiere zum Beispiel vorsätzlich unter Stress gestellt, damit sie in Löcher flüchten, auf die zuvor gewettet wurde", führen die Grünen weiter an. Dabei stünde es der Stadt bei öffentlichen Einrichtungen wie dem Karlsruher Messplatz frei, Stände "mit einem nicht attraktiven Angebot auszuschließen".

Stadt sieht keine rechtliche Grundlage für Verbot

Ganz so einfach ist es mit einem Verbot nach Aussage der Stadt nicht. "Ein generelles Verbot von Tieren auf Märkten liegt gemäß aktueller Rechtssprechung nicht in der Gesetzgebungskompetenz einer Kommune", mahnt sie in ihrer Stellungnahme.

Die Gewerbeordnung untersage es, einzelne Interessenten von einer Veranstaltung auszuschließen. "Der Ausschluss darf nur aus sachlich gerechtfertigtem Grund erfolgen", erklärt die Stadt. Solange sich die Schausteller an die tierschutzrechtlichen Bestimmungen halten würden, sei ein generelles Verbot nach aktueller Gesetzeslage nicht umsetzbar.

Daher schlägt die Stadt vor, bei der Zulassung von Schaustellern auch künftig gemäß der gültigen Jahrmarktssatzung zu verfahren. Handlungsbedarf sieht die Stadt nicht, da derzeit ohnehin keine Betriebe mit Tieren auf Karlsruher Jahrmärkten zugelassen wurden.