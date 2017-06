Ende vergangener Woche wurde es offiziell: Es wird auf absehbare Zeit keine Skatenite mehr geben. Bei der Veranstaltung waren meist hunderte Inline-Skater durch Karlsruhe gerollt. Die Veranstalter äußern sich nun rund eine Woche später zu den Gründen für die Absage.

"Eine Karlsruher Skatenite wird es in diesem Jahr aus zwingenden Sachgründen nicht geben können", bestätigt Philipp Wendy, Vorsitzender des Stadtjugendausschuss (stja) entsprechende Berichte. "Wir haben uns sehr bemüht, dass auch in diesem Jahr wenigstens eine Veranstaltung stattfinden kann, aber letztlich müssen wir die Gegebenheiten zur Kenntnis nehmen", so Wendy.

Nachdem das Karlsruher Polizeipräsidium keine Kräfte für die Skatenite zur Sicherung der Fahrstrecke bereitstellen könne, sehe man keine Möglichkeit, eine Genehmigung für die Veranstaltung seitens des Ordnungsamts der Stadt Karlsruhe zu erhalten. Auch die städtische Polizeibehörde könne die notwendigen Absperrungen an der Strecke entlang nicht vornehmen, weil die Gesetze dies nicht erlaubten.

In der Vergangenheit hatte eine Vielzahl von ehrenamtlichen Ordnern gemeinsam mit der Polizei die Sicherheit für die Teilnehmenden und den übrigen Verkehr gewährleistet. Allein über das ehrenamtliche Engagement könne man diese Sicherheit aber nicht gewährleisten, betont Philipp Wendy. Ein endgültiges Aus für die Skatenite müsse dies aber nicht bedeuten. "Wir sind offen, Aktivitäten unserer Partner im kommenden Jahr zu unterstützen".

