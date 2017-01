Seit dem Nachmittag läuft bei Karlsruhe-Weiherfeld ein größerer Polizeieinsatz. Dabei soll ein Acker-Gebiet zwischen Rüppurr und Weiherfeld großräumig abgesperrt worden sein. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde eine Frauenleiche gefunden.

Mehrere ka-Reporter berichten am späten Sonntagnachmittag von einem größeren Polizei- und Feuerwehr-Aufgebot bei Weiherfeld. Das Gebiet soll weiträumig abgesperrt sein, zeitweise soll auch ein Helikopter über dem Gebiet gekreist sein. Die Einsatzkräfte haben Grünstücke an einem Bach abgesucht.

Auf Nachfrage von ka-news bestätigt ein Polizei-Sprecher einen laufenden Einsatz. Derzeit wolle man sich allerdings noch nicht äußern, weitere Informationen sollen frühestens am späten Abend und erst nach Absprache mit der Kriminalpolizei folgen. Gleichzeitig versichert der Sprecher, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht.

Aktualisierung, 21.40 Uhr:

"Eine Leiche ist am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in dem zwischen Weiherfeld und Rüppurr gelegenen Reiherwiesengraben gefunden worden", das berichtet die Polizei am Sonntagabend in einer Pressemeldung. Die Person soll offenbar schon seit mehreren Tagen im noch teilweise vereisten Wasser gelegen haben. Zur Bergung musste die Berufsfeuerwehr Karlsruhe hinzugezogen werden.

Leichenfund bei Weiherfeld Alle Bilder

"Indizien deuten darauf hin, dass es sich möglicherweise um eine im Raum Berlin vermisste Frau handeln könnte", heißt es von Seiten der Polizei. Im Zuge der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sei die Umgebung des Fundortes in der Nähe des Scheibenhardter Wegs mit starken Polizeikräften abgesperrt und abgesucht worden. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

"Nach erster Einschätzung der Kriminalpolizei unter Hinzuziehung einer Gerichtmedizinerin liegen derzeit keine konkreten Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod der aufgefundenen Person vor." Näheren Aufschluss hierüber erhoffen sich die Ermittlungsbehörden im Zuge einer für Montag anberaumten Obduktion.