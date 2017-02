Der letzte Regen in der Region liegt nun schon einige Zeit zurück und das spürt die Natur. "Für viele Bäume dauert die Trockenperiode schon zu lange", so Helga Riedel vom Karlsruher Presseamt. Die Bäume hätten bereits begonnen ihr Laub abzuwerfen. Die Trockenheit sorgt zudem für ein erhöhtes Waldbrandrisiko.

Der Sommer ist in seinen letzten Zügen und sorgt zum Ende der Ferien nochmal für hohe Temperaturen in Karlsruhe. Doch nicht alle freuen sich nach den nassen Frühsommer über die hohen Temperaturen, für die Natur ist das aktuelle Wetter eine Belastung, beschreibt Helga Riedel, Pressesprecherin der Stadt.

Zuletzt fiel am 4. September in Karlsruhe Regen, allerdings nur in sehr geringen Mengen, so Bernhard Mühr vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die letzte größere Regenmenge sei am 20. Juli über Karlsruhe nieder gegangen.

Ein Sommer, so trocken wie 2003 einmal war

Die Trockenheit zeigt sich nicht nur in Karlsruhe: "Der gesamte Monat Juli empfing 47.5 Millimeter Regen - das entspricht 61 Prozent der Norm. Noch trockener verlief der August, der mit 27 Millimeter gerade einmal ein Drittel der sonst üblichen Regenmenge erhielt", beschreibt Mühr. Ähnlich trocken war zuletzt der Sommer 2003.

Vor allem im Hardtwald auf den Sandböden hinterlässt die lange Trockenheit mittlerweile deutliche Spuren: Viele Bäume werfen vorzeitig ihre Blätter ab, um sich selbst zu schützen. Es gibt kein Wasser mehr, das sie verdunsten können. Betroffen seien derzeit im Hardtwald am stärksten die Rot- und Hainbuchen, aber auch andere Baumarten könnten ihre Blätter früher verlieren.

Das abgefallene Laub verschärft neben der Trockenheit die Waldbrandgefahr in der Region, warnt die Stadt. Alle Waldbesucher werden daher angehalten, sich an das strikte Rauchverbot zu halten und auch sonst kein offenes Feuer zu machen.

100 Liter für Bäume unter drei Jahren

Zum Schutz der rund 170.000 Bäume im städtischen Raum ist das Gartenbauamt derzeit verstärkt unterwegs und gießt die Gewächse. "Die Jungbäume, die jünger als drei Jahre sind, werden regelmäßig bewässert", beschreibt Riedel. Alle 14 Tage gibt es rund 100 Liter - pro Baum. 20 Mitarbeiter kümmern sich derzeit um diese Aufgabe.

"Sind die Wurzeln allerdings weit genug in die Erde gewachsen, ist er auf sich alleine gestellt", so Riedel weiter. Abhilfe schaffen könnten dann sogenannte "Baumpaten". Diese können sich bei der Stadt anmelden, dass sie sich um "ihren" Baum kümmern wollen.

Das Regendefizit kann nicht mehr aufgeholt werden

Die Hauptaufgabe sei es zwar wesentliche Beschädigungen am Baum dem Gartenbauamt zu melden, "aber wir sind sehr froh darüber, wenn uns Baumpaten bei der Pflege des Grüns unterstützen", gibt die Sprecherin der Stadt weiter an. Damit trage man langfristig dazu bei, dass es ausreichend Schatten gäbe und "schließlich freut sich jeder über eine grüne Stadt", so Riedel weiter.

Der Blick auf die Wettervorhersage verrät, dass erst am Donnerstag mit einer Besserung zu rechnen ist. Bis einschließlich Mittwoch seien aber weiterhin mit Temperaturen über 30 Grad zu rechnen. "Die Niederschlagsmengen sind voraussichtlich nicht groß genug, das aufgelaufene Regendefizit bald nennenswert abzubauen", gibt Mühr an.