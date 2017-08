Haushaltsaufgaben scheint es einfach zu viele zu geben. Einkaufen, Wohnungsputz und Pakete abholen können einem schnell über den Kopf wachsen. Das Unternehmen "Your Henry" bietet Hilfe: Ein persönlicher Helfer übernimmt für Kunden den Haushalt, damit sie ihre freie Zeit genießen können.

Das Start-Up Unternehmen "Your Henry" ist noch jung: Seit 2016 macht es in Karlsruhe seine ersten Schritte. Doch worum geht es bei dem neu gegründeten Projekt? "Your Henry" ist ein Dienstleister für Haushaltsaufgaben, der den Kunden mehr Freizeit und weniger Stress verspricht. Dafür kann ein persönlicher Home-Manager, ein sogenannter "Henry", gebucht werden, der ganz individuell den Alltag der Kunden erleichtern soll. So erledigt er beispielsweise die Wäsche, geht Einkaufen, sorgt für Sauberkeit in der Wohnung oder bringt den Müll weg.

"Mehr Zeit zum Genießen"

"Damit übernimmt Henry die ungeliebten Aufgaben Deines Haushalts und schenkt Dir damit mehr Zeit, um sie zu genießen", verspricht das Start-Up auf seiner Homepage. Der persönliche Helfer solle vor allem das komplizierte Zeitmanagement von Berufstätigen koordinieren. So sei er zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt vor Ort, um Pakete entgegen zu nehmen oder abzuholen.

Für 35 Euro in der Woche werden die Kunden ein Mal wöchentlich von ihrem "Henry" besucht, der dann die Wohnung aufräumt, das Altglas wegbringt, das Bett frisch bezieht oder andere Haushaltsaufgaben erledigt. Der Home-Manager gehe auch Einkaufen, stelle auf Wunsch eine Putzkraft ein oder besorge Medikamente in der Apotheke.

Bei diesen Aufgaben diene er aber lediglich der Koordinator, die entstehenden Kosten für beispielsweise die Putzkraft oder die Einkäufe werden an den Kunden weitergeleitet.

Interessierte können "Your Henry" im Internet eine Anfrage senden und anschließend bei einem Gespräch alle individuellen Aufgaben und Wünsche klären.