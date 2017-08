23.03.2017 12:50 Karlsruhe Karlsruher bei der Escape Room-WM: "Wir wollen das Ding nach Hause holen"

Vier Spieler, eingesperrt in einen Raum. Sie haben eine Stunde Zeit, mit Hilfe logischen Denkens Rätsel zu lösen und so den Raum zu verlassen. So in etwa könnte die Spielbeschreibung der Escape Rooms lauten, die immer mehr Fans finden. Jetzt steigt die Weltmeisterschaft in Budapest. Deutschland wird dabei durch vier Karlsruher vertreten.