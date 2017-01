Alle zwei Jahre kommt das Karlsruher Straßennetz auf den Prüfstand. Wo muss Geld ausgegeben werden, um die Straße in guten Zustand zu halten? Wo muss nachgebessert werden? Darüber gab Gerhard Schönbeck, Leiter des Tiefbauamts, am vergangenen Mittwoch dem Bauausschuss Auskunft.

Geht es nach den Karlsruhern, muss das Tiefbauamt an so mancher Stelle nachbessern. Im Bericht zur "Lebensqualität in Karlsruhe im Städtevergleich" vom Juli 2016 stellen die Befragten Gebäuden und Straßen in der Fächerstadt ein gemischtes Zeugnis aus.

Rund jeder dritte Befragte gibt hier an, mit dem Zustand von Straßen und Gebäuden in der Fächerstadt nicht zufrieden zu sein. Insgesamt ist aber mehr als die Hälfte der Befragten mit dem Zustand einverstanden. Jeder Fünfte zeigt sich nach Aussage der Stadt sogar sehr zufrieden mit Gebäuden und Straßen.

Über zehn Millionen Euro für Instandhaltung

Schönbeck ist sich der Unzufriedenheit mancher Anwohner durchaus bewusst. "Subjektiv empfinden manche Anlieger den Zustand als nicht gut", so der ehemalige Leiter des Tiefbauamts im Gespräch mit ka-news. Man müsse aber eine Unterscheidung vornehmen. Entscheidend ist aus Sicht Schönbecks vor allem, dass die Straßen verkehrssicher sind.

Und hier zeigt sich Schönbeck gegenüber ka-news insgesamt zufrieden. "Die Hauptverkehrsachsen befinden sich in einem guten Zustand", so der Tiefbauamtsleiter. Damit das auch so bleibt, investiert die Stadt jährlich rund zehn Millionen Euro für Unterhalt und Instandhaltung des Karlsruher Straßennetzes.

Von maroden Straßenverhältnissen könne in Karlsruhe, so Schönbeck, keine Rede sein. Das bedeute allerdings nicht, dass es an manchen Stellen keinen Handlungsbedarf gebe. "Im Nebennetz abseits der Hauptverkehrsachsen gibt es in Karlsruhe genug Straßen, die nachgebessert werden müssten", so Schönbeck.

Wann werden es zu viele Baustellen?

Allein für die Ausbesserung von Frostschäden musste die Stadt im vergangenen Jahr 500.000 Euro in die Hand nehmen. Wie hoch die Reparaturkosten in diesem Jahr sein werden, steht bislang noch nicht fest. Schönbeck räumt zudem ein: "Wir haben einen Unterhaltungsstau." Das Problem aus Sicht des Tiefbauamtsleiters: Die Zahl der Baustellen müsse sich die Waage mit der Akzeptanz der Bevölkerung halten. Soll heißen: Die Zahl der Baustellen darf ein verträgliches Maß nicht überschreiten.

Für die kommenden zwei Jahre habe man aber bereits große und notwendige Maßnahmen geplant. So plant die Stadt ab Februar, die Fahrbahn auf der Südtangente zu erneuern. Kostenpunkt: insgesamt 5,6 Millionen Euro. Im Doppelhaushalt für 2017/2018 sind darüber hinaus Baumaßnahmen an der Wasserwerkbrücke, dem Adenauerring, der Theodor-Heuss-Allee, der Hubwegbrücke, der Brücke über dem Pfinzentlastungskanal und der Ottostraße vorgesehen.