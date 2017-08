10.10.2016 19:00 Karlsruhe Karlsruher Stadtfest: "Ein gelungenes Fest am Wochenende "

Karlsruhe zeigte sich am Wochenende von seiner attraktivsten Seite: Beim Stadtfest wurde den Besuchern einiges geboten. Und das Angebot kam an, ziehen die Verantwortlichen das positive Fazit. So seien aus der gesamten Region Besucher in die Fächerstadt gekommen. Der Einzelhandel konnte sich über einen "vollen" Sonntag freuen.