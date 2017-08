Die Kanutinnen der Rheinbrüder haben auf internationaler Ebene geglänzt: Bei den Junioren- und U23-Weltmeisterschaften in Pitesti (Rumänien) landeten die Karlsruher Sportlerinnen auf den vorderen Ränden.

Wie die Stadt Karlsruhe berichtet, errang Carola Schmidt im Einerkajak über 1000 Meter den zweiten Platz. Ebenfalls einen Vize-Titel holte Sarah Brüßler mit ihren Nationalmannschaftskolleginnen im Viererkajak (500 Meter), und Sophie Speck landete im Zweier-Kanadier (200 Meter) auf dem Bronze-Rang.

In einer Pressemitteilung gratuliert Karlsruhes Erster Bürgermeister Wolfram Jäger - auch im Namen von Oberbürgermeister Frank Mentrup - dem Rheinbrüder-Vorsitzenden Andreas Klaus und Stadtrat Detlef Hofmann in seiner Eigenschaft als Bundesstützpunkt-Leiter sowie Chefbundestrainer des Nachwuchses: "Bewundernswert sind nicht allein die Leistungen der Karlsruher Athletinnen, sondern in gleichem Maße ihre große Willensstärke."