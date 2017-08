vor 2 Stunden Karlsruhe Karlsruher Nachthimmel: Mondfinsternis und Sternschnuppen stehen an!

Im August wird es spannend am Nachthimmel: Gleich zwei Naturschauspiele stehen in diesem Monat an. Neben dem alljährlichen Sternschnuppenschauer der Perseiden kann in Deutschland dieses Jahr auch eine partielle Mondfinsternis beobachtet werden. Wie stehen die Chancen, beides auch in Karlsruhe sehen zu können?