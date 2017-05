vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Kita im Visier: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag versucht, in eine Kindertagesstätte in Karlsruhe einzubrechen. Eine Alarmanlage schlug die Einbrecher aber offenbar in die Flucht.