Am heutigen Dienstag geht es im Karlsruher Gemeinderat um die Zukunft der Majolika: Die Kunst- und Keramikmanufaktur wurde seit der Übernahme durch die Majolika-Stiftung 2012 mit jährlichen Zuschüssen gefördert. Eine Förderung endete bereits 2015, nun steht die Frage nach der künftigen Finanzierung und Ausrichtung der Majolika im Raum.

In der Vorlage schlägt die Stadtverwaltung folgende Vorgehensweise zum Erhalt der Majolika vor: "Der Sperrvermerk über 40.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 wird aufgehoben und über den aktuellen Zuschuss hinaus überplanmäßig die an die KVVH zu bezahlende Miete als zusätzlicher städtischer Zuschuss, zum Ausgleich der Einnahmen aus dem ausgelaufenen Sponsoringvertrag (168.000 Euro, Anmerkung der Redaktion), genehmigt. Über die Miethöhe wird derzeit zwischen KVVH und Majolika verhandelt. Deckungsmittel sind durch Umschichtung vorhanden."

Stadt will Majolika erhalten

Weiterhin soll für kommenden zwei Jahre ein Grundzuschuss von 160.000 Euro genehmigt werden sowie eine einmaliger Ausgleich für den Wegfall einer Stadtförderung und der Aufgabe der Mieterträge aus Untermietverhältnissen.

Für 2017 veranschlagt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 350.000 Euro, für 2018 300.000 Euro - je inklusive der Miete. 2016 wird mit einem geringeren Betrag von 160.000 Euro und zusätzlicher Miete gerechnet. In den vergangenen Jahren (ab 2013) betrug die städtische Finanzspritze in Summe - inklusive Miete und Sponsoring - 328.000 Euro.

Unklar sind weitere Folgekosten, welche mit dem Erhalt der Majolika verbunden wären: Stimmt der Gemeinderat der Vorlage zu, so nimmt er zur Kenntnis, dass es einen "dringenden, notwendigen Sanierungs- und Handlungsbedarf" gibt. Wie dieser von wem und zu welchen Teilen finanziert werden soll, steht bislang noch nicht fest. Das Majolika-Gelände ist aktuell im Besitz der KVVH, der Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH.

In den vergangenen Jahren konnte die Majolika Karlsruhe ihre Verluste von rund 546.000 Euro (2011) auf rund 10.000 Euro (2015) pro Geschäftsjahr reduzieren. Um den Kunstbetrieb in Zukunft wirtschaftlich noch besser aufzustellen, will die Stadtverwaltung "alternative Nutzungsszenarien" für das Areal erarbeiten.

Majolika als künftiger Trau-Ort?

Hierzu hat die Karlsruher FDP einen Vorschlag: In einem Zusatzantrag möchte sie die Majolika künftig als Trau- und Veranstaltungsort nutzen. "Wir haben im Zuge der Haushaltsstabilisierung von allen Seiten Einsparungen abverlangt. Es ist nicht vermittelbar, warum wir jetzt erneut den Zuschuss an die Majolika erhöhen sollen", so die Stadträte im Antrag. Die Logik: Mehr Kosten, mehr Nutzen: Daher solle die Majolika eine Zusatznutzung erfahren.

Die FDP weiter: "Wir wünschen uns, dass die Majolika in der Synergie mit der Cantina Majolika gänzlich als Trauungsort analog zum bisherigen Standesamt im Haus Solms ausgestattet wird." Zusätzlich soll die Majolika als "Repräsentationsort der Stadt Karlsruhe" genutzt werden. Die Empfänge, Bankette und so weiter, die derzeit im Haus Solms stattfinden, sollen in die Majolika verlegt werden. Das Haus Solms solle verkauft werden.

Ganz so einfach ist dieser Wunsch nicht umzusetzen: "Weitergehende Nutzungskonzepte, wie ein gewünschter Veranstaltungsort für Empfänge und Trauungen und eine damit verbundene Neuordnung erfordern ein Bebauungsplanverfahren", nimmt die Stadtverwaltung Stellung. Weiterhin sprechen Brandschutzgründe sowie mangelnder Platz gegen eine Nutzung als "Repräsentationsort".

Abstimmung im Gemeinderat

Am Dienstag, 20. September, wird das Stadtparlament über die Zukunft der Majolika entscheiden. Interessierte können die Debatte im Gemeinderat von der Empore aus verfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung. ka-news ist wie immer vor Ort und wird live von der Sitzung berichten.

Alle Unterlagen zu Sitzung gibt es hier (Link führt auf externe Seite)