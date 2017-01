vor 3 Stunden Karlsruhe Karlsruher Innenstadt: Einbrecher steigt in Geschäft ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Dienstag in ein Selbstbedienungsgeschäft in der Karlsruher Innenstadt eingebrochen. Das berichtet die Karlsruher Polizei. Über die Beute ist bislang jedoch nichts bekannt. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.