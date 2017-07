vor 3 Stunden Karlsruhe Karlsruher Hauptbahnhof: Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Ein herrenloser Koffer in einer S-Bahn am Karlsruher Hauptbahnhof hat am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Bundespolizei wurde wegen des Gepäckstücks vorsichtshalber ein Gleis geräumt.