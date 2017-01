Am vergangenen Samstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans und Beamten der Bundespolizei im Hauptbahnhof Karlsruhe. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

"Gegen 17 Uhr wurden mehrere bengalische Feuer durch die Fußballfans am Bahnsteig gezündet", teilt die Bundespolizei in einer Pressemeldung mit. Beamte der Bundespolizei konnten die Rauchentwicklung am Gleis 5 beobachten und begaben sich mit mehreren Streifen dorthin.

Am Bahnsteig wurden zirka 60 bis 70 Fußballfans angetroffen, die schwarz bekleidet und teilweise stark alkoholisiert waren. Bei der Personengruppe handelte es sich um Anhänger des Karlsruher SC und der Hertha BSC.

Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

"Die Gruppe verhielt sich sofort verbal aggressiv gegenüber den Bundespolizisten und sprach Drohgebärden aus", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Als die Beamten eine Person, die sich in unmittelbarer Nähe der abgebrannten Pyrotechnik befand und gegen einen Regionalzug urinierte, kontrollieren wollten, kam es zu einem Gedränge bei dem ein Polizeibeamter von der Gruppe Fußballfans umringt und eingekesselt wurde.

Er wurde in die Mitte gedrängt und durch mehrere Fußtritte verletzt. Mit Hilfe der Kollegen konnte sich der Beamte schließlich befreien. Die aggressive Gruppe verließ anschließend den Bahnsteigbereich und begab sich nach Aussage der Bundespolizei geschlossen zum Bahnhofsvorplatz, um von dort zum Fanprojekt zu fahren.

Die Abfahrt der Fans wurde überwacht. Hierbei erhielt die Bundespolizei Unterstützung von mehreren Streifen des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet.

Drei abgebrannte bengalische Fackeln konnten sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden.