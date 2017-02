24.08.2016 07:00 Florian Kaute Karlsruhe Karlsruher Gaststätten im Visier: "Diebstähle sind an der Tagesordnung"

Gastronomische Betriebe sind in der Fächerstadt immer wieder im Visier von Dieben. Zuletzt machte ein Fall im Badisch Brauhaus auf das Thema Diebstahl in Gaststätten aufmerksam. Laut Polizei sind in diesem Jahr bisher 22 Diebstahldelikte in Gaststätten zur Anzeige gebracht worden. Tendenz fallend. Sind Diebstähle in Karlsruhe also kein Thema? Doch, sagt ein Gastronom im Gespräch mit ka-news, und kommt auf eine weitere Problematik zu sprechen.