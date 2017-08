An kalten Tagen ist ein Besuch im Hallenbad eine willkommene Abwechslung. Für alle, die Lust auf Planschen und Schwimmen haben: Das Karlsruher Fächerbad gibt seine Öffnungszeiten während der Feiertage um Weihnachten und Silvester bekannt.

Im Fächerbad Karlsruhe gelten während der Weihnachtsferien geänderte Öffnungszeiten. Darauf weist das Schwimmbad in einer Pressemitteilung hin. Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am Neujahrstag bleibt das Fächerbad geschlossen. Dafür sind die Schwimmhalle, das Cabriobecken und das Sauna-Paradies am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember, und am Dreikönigstag, den 6. Januar, von 9 bis 20 Uhr geöffnet. An allen übrigen Tagen hat das Fächerbad zu den regulären Zeiten geöffnet.

Ab dem 2. Januar 2017 gelten für das Fächerbad neue Öffnungszeiten und Preise, die schon jetzt unter www.faecherbad.de einsehbar sind.