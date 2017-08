06.11.2016 19:00 Karlsruhe Karlsruher Abendmarkt verabschiedet sich ab Mittwoch in Winterpause

Nach zwei Abendmärkten im September und Oktober bieten die rund zwölf Beschicker ihr überwiegend biologisch und handwerklich erzeugtes Sortiment am Mittwoch, 9. November, zum letzten Mal vor der Winterpause an. Das kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an.