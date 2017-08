06.05.2014 02:39 Karlsruhe Karlsruher A5-Baustelle: Hilfe, Stau bis in die Sommerferien!

Dass sich Karlsruhe "still und heimlich" zur Hauptstadt der Baustellen mausert, ist längst kein Geheimnis mehr. Gebaut, gemischt, gegraben wird aktuell nicht nur auf der Südtangente und im Kombi-Tunnel - auch die A5 muss wieder an Sanierungsmaßnahmen glauben. Dieses Mal stehen Fahrbahndeckenerneuerung und Lärmschutz auf dem Programm. Staatssekretärin Gisela Splett gab am Montag inmitten von Warnwesten, Spaten und stockendem Verkehr den Startschuss für die neue Bau-Etappe am Autobahnkreuz Karlsruhe-Mitte.