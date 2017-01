Die Stadt Karlsruhe möchte Unternehmern danken, die sich gemeinnützig engagieren. Am Freitag, 3. Februar sollen Karlsruher Unternehmer für ihr Engagement geehrt werden.

Die Unternehmen würden mit ihrem Engagement "unbezahlbare Beiträge für die Gemeinschaft leisten", macht die Stadt in einer Pressemitteilung deutlich. In Form von Sachspenden, Fachwissen, und durch den Einsatz ihrer Beschäftigten würden sie einen wichtigen Teil zum Gemeinnutz der Stadt beitragen. Dies verdiene Dank und Anerkennung. Während der Veranstaltung am 3. Februar im Bürgersaal des Rathauses, informiert erster Bürgermeister Wolfram Jäger von 14 bis 16.30 Uhr über die gesellschaftlichen Aktivitäten der Unternehmen und zeichnet sie dafür aus.

Außerdem findet ein Gespräch zwischen Vertretern von Unternehmen und Vertretern gemeinnütziger Verbände statt. Die Teilnehmer, gehen der Frage nach, wie gesellschaftliches Engagement von Unternehmen zustande kommt. Unter den Teilnehmern sind Kreishandwerkermeister Frank Zöller, Wirtschaftsjunior Andreas Sütterlin und Rotary-Club-Präsident Prof. Dr. Josef Kloppenburg, Ulrike Sinner, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Karlsruhe, und Dick Doodeman, Verein für Jugendhilfe Karlsruhe e.V. Andrea Sauermost moderiert das Gespräch.

Die Veranstaltung ist auf 200 Teilnehmende begrenzt. Anmeldungen nimmt das Büro für Mitwirkung und Engagement des Amtes für Stadtentwicklung bis zum 27. Januar unter Telefon 0721/133-1212 oder per E-Mail an bme@asta.karlsruhe.de entgegen.