Karlsruhe in Weiß: Fällt am Wochenende schon Schnee?

Es wird kühler: Ab kommenden Wochenende warnen Meteorologen vor Frost, Glätte und stellenweise vor Schnee. Auch in Karlsruhe stehen die Zeichen auf Wintereinbruch - mit Bodenfrost ist zu rechnen. Und wie sieht es mit dem Weiß von oben aus? Müssen sich die Autofahrer hier auf Schnee einstellen?

Das Wochenende bietet einen Vorgeschmack auf den anstehenden Winter: Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart wird vor allem das Wochenende nass und kalt, mit Höchstwerten im Flachland von sechs Grad, in höheren Lagen von zwei Grad. Auf den Straßen muss mit winterlichen Verhältnissen gerechnet werden.

Bodenfrost und auch nasser Schnee?

Verantwortlich für die winterlichen Aussichten zum Wochenende ist Tief "Gisi", welches eine Kaltfront mit im Gepäck hat. Diese geht auch an der Fächerstadt nicht spurlos vorbei. Aktuell liegen die Temperaturen bei rund zehn Grad. Wie Bernhard Mühr, Diplom-Meteorologe am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), verrät, klettert das Thermometer ab kommender Woche nicht mehr über die fünf Grad.

Auf ihrer Seite warnt die Stadt Karlsruhe bereits für Donnerstagnacht vor Frost. Doch damit nicht genug: Wie Mühr gegenüber ka-news erklärt, erscheint seit Mittwochabend ein Wintereinbruch in der zweiten Wochenhälfte der kommenden Woche tatsächlich möglich. "Nasser Schnee könnte dann sogar in Karlsruhe auftreten", so der Meteorologe.

Land rüstet sich für Schnee und Eis

Im Land rüsten sich die Straßen- und Autobahnmeistereien derweil für die bevorstehende kalte Jahreszeit. Wie das Verkehrsministerium berichtet, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Bereits im Oktober hätten Straßen- und Autobahnmeistereinen damit begonnen, sich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Dazu zählt nicht nur das Auffüllen von Salzhallen und Silos, sondern auch Straßenarbeiten am Gehölz.

Die Betriebsdienste sind für den Winterdienst gerüstet und haben die Räumfahrzeuge nun mit Streugeräten und Schneepflügen ausgestattet. Darüber hinaus werden die Bäume und Büsche am Straßenrand zurückgeschnitten", so Verkehrsminister Hermann.

"Beim Streuen bedienen wir uns modernster Streutechnik und es gilt die Devise: So viel Salz wie nötig und so wenig wie möglich", beschreibt Hermann die Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit. Bei winterlichen Verhältnissen stünde auf dem über 1.050 Kilometer langen Autobahnnetz ein von den Autobahnmeistereien gestellter Winterservice 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Hermann appelliert aber auch an alle Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge unbedingt wintertauglich auszurüsten und das Fahrverhalten der jeweiligen Situation anzupassen. Besondere Vorsicht sei auf Brücken und in schattigen Waldstrecken geboten. Trotz einer großen Zahl an Winterdienstfahrzeugen kann bei flächendeckender Schnee- und Eisglätte nicht immer und überall gleichzeitig geräumt und gestreut werden.