Das neue Jahr mit Böllern und Raketen lautstark zu begrüßen ist bei vielen eine Tradition. Die Stadt appelliert daher: Silvestermüll müsse von den Bürgern selbst entsorgt werden - auch um andere nicht zu gefährden.

In den vergangenen Jahren seien immer größere und stabilere Feuerwerksbatterien auf den öffentlichen Plätzen und Straßen gezündet worden, deren ausgebrannte Überreste am nächsten Morgen Verkehrsteilnehmende in Gefahr gebracht hätten, teilt die Stadt mit. Deshalb müsse der Müll umgehend entsorgt werden.

Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) bittet alle, die Feuerwerk abbrennen, ihre leeren Behältnisse und Hinterlassenschaften wieder mitzunehmen und fachgerecht zu Hause zu entsorgen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das AfA am Sonntag ab 6 Uhr mit doppelt so vielen Kräften im Einsatz, "da die Reinigung der Plätze und Straßen nun wesentlich zeitintensiver geworden ist."

"Grundsätzlich jedoch haben alle, die Straßen und öffentliche Plätze verschmutzen, auch selbst für deren Reinigung zu sorgen", appelliert die Stadt Karlsruhe an ihre Bürger.

Wie haben Sie Silvester gefeiert?

Wie haben Sie Silvester verbracht - in diesem oder in den vergangenen Jahren? Wir suchen Ihre schönste Silvester-Feier! Schicken Sie uns Ihre Bilder per ka-Reporter-Formular. Unter allen Einsendungen verlosen wir 5x2 Kinokarten für den Filmpalast am ZKM. Teilnahmeschluss ist der 8. Januar 2017.