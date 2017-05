Zigaretten, Spritzen und Hundekot: Nicht immer sind Spielplätze in einwandfreiem Zustand. Ein Karlsruher Bürger schlägt Alarm. Die Spielplätze in der Fächerstadt seien nicht nur verdreckt, sondern teilweise auch gefährlich für Kinder. Jetzt schaltet sich der Petitionsausschuss aus Stuttgart in den Fall ein.

"Es ist Wahnsinn, wie viel es ist!" ka-Reporter Dieter H.* (Name von der Redaktion geändert) ist sichtlich verärgert, als er sich an die Redaktion wendet. In seiner Hand hält er einen Umschlag, darin Fotos von Spielstätten, die er besucht hat. Dieter H. hat es sich bereits vor langer Zeit zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit und Sauberkeit auf Karlsruhes Spielplätzen zu überprüfen. Sein Ergebnis fällt ernüchternd bis erschreckend aus.

Seit rund einem Jahr kämpfe er für eine bessere Situation auf Karlsruhes Spielplätzen, berichtet der ka-Reporter. Er habe Kontakt mit sämtlichen Fraktionen, Oberbürgermeister Frank Mentrup und der Polizei aufgenommen. Sogar das Bundesfamilienministerium hat Post vom ka-Reporter erhalten. Wirklich ernst genommen fühlt er sich nicht. "Das möchte doch gar niemand hören", klagt er. Man habe ihm mitgeteilt, dass die Karlsruher Spielplätze in einem guten Zustand wären.

Der ka-Reporter kommt zu einer anderen Einschätzung. "Ich habe mir 50 Spielplätze angeschaut", berichtet er. Von Spritzen auf Spielplätzen, scharfen Kanten, Müll und Scherben, fehlenden Sprossen und "abgefaulten Pfosten" sei alles dabei gewesen, so der ka-Reporter weiter. Besonders schlimm seien die Zustände beim Spielplatz nahe der Grundschule in Bulach, nahe der Ellmendinger Straße oder in einer Grünanlage in der Waldstadt.

Spielplatz-Sicherheit ist Dauerthema in Karlsruhe

Sicherheit und Sauberkeit auf Karlsruher Spielplätzen ist ein Thema, das in der Fächerstadt immer wieder für Aufregung sorgt. Insgesamt verteilen sich 323 öffentliche Spielplätze, darunter auch 67 Bolz- und Ballspielflächen, acht Skateranlagen sowie mehrere Volleyball- und Basketballfelder über das gesamte Stadtgebiet.

(Der ka-Reporter hat nach einiger Aussage Mängel auf Karlsruher Spielplätzen entdeckt.)

Die Aufgabe, diese Flächen instand zu halten, obliegt der Stadt Karlsruhe. Wie oft diese vom Gartenbauamt überprüft werden müssen, ist gesetzlich geregelt. So regelt die europäische Norm für Spielplätze und Spielgeräte (DI/EN 1176), dass die Plätze bei Routine-Inspektionen täglich bis wöchentlich kontrolliert werden müssen. Auch jährliche Hauptinspektionen und Spielplatzprüfungen sieht diese Regelung vor.

(Rund 45 Spritzen will der ka-Reporter auf einem Spielplatz binnen kurzer Zeit entdeckt haben.)

Der Stadt sind dabei durchaus Spielplätze bekannt, an denen es öfter zu Problemen und Einschränkung der Nutzungsqualität kommt. Dieses Problem erkannten im vergangenen Jahr die Stadträte der Karlsruher CDU und der Linken. "Immer wieder weisen Bürger uns auf die unakzeptable Situation auf den Spielplätzen hin", kritisierte Stadtrad Tilman Pfannkuch. Die Stadt versicherte, auf Problem-Spielplätzen kontrollieren und zwischen den Beteiligten vermitteln zu wollen.

Petitionsausschuss in Stuttgart schält sich ein

Dem ka-Reporter geht das nicht weit genug. Er hat sich mit einer Petition an das Land gewandt. Wie die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news bestätigt, hat sich der Ausschuss inzwischen eingeschaltet. "Die Stadt Karlsruhe wurde zur Stellungnahme aufgefordert und hat der Behauptung von Missständen widersprochen", heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Gegenüber ka-news erklärt die Stadtverwaltung, dass die Spielplätze in Bulach oder in der Ellmendinger Straße zwar nicht "neu" wären, aber entgegen der Darstellung des ka-Reporters in einem mängelfreien Zustand. Sofern erkennbar, werden abgängige Spielgeräte nach Aussage der Stadtverwaltung frühzeitig durch die städtischen Spielplatzkontrolleure an die Planungsabteilung des Gartenbauamtes gemeldet. Der Petitionsausschuss muss nun den Sachverhalten prüfen und entscheiden, ob er die Klage des ka-Reporters abweist oder doch die Stadt zum Handeln auffordert.

Über eine Empfehlung geht die Handhabe des Petitionsausschusses aber nicht hinaus. "Der Landtag kann die Entscheidung von Regierung und Verwaltung zwar nicht selbst aufheben oder ändern, er kann die Regierung jedoch ersuchen, bestimmte Maßnahmen zu Gunsten der Antragsteller zu treffen oder eine frühere Verwaltungsentscheidung nochmals zu überprüfen", so die Information des Landes Baden-Württemberg. Zu welchem Ergebnis die Abgeordneten in Stuttgart kommen, bleibt noch abzuwarten.

