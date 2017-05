vor 14 Stunden Kampf gegen Kriminalität: Polizei-Großkontrollen am Freitag

Im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg führte das Polizeipräsidium Karlsruhe, die Hauptzollverwaltung Karlsruhe und die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe am Freitag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr gemeinsame Kontrollen durch. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wurden an verschiedenen Örtlichkeiten Kontrollstellen eingerichtet.