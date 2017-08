vor 3 Stunden Stuttgart Kaltfront bringt nach Hitze Gewitter nach Karlsruhe und in die Region

Im Südwesten kann es am Dienstag zu einzelnen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen kommen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. In der ersten Tageshälfte bleibt es jedoch erst einmal heiter und sehr warm.